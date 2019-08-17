Meteoroloji uyarmıştı... Ve başladı
Edirne’de beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin son verilerine göre Cumartesi günü İstanbul'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Edirne’de beklenen sağanak yağış etksini gösterdi. Yollar su altında kaldı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara uyarıda bulunurken. Bazı sürücüler araçlarını bırakarak yola yaya olarak devam etmek zorunda kaldılar.
Meteoroloji yetkilileri uyarmıştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel ve su baskınları için uyarıda bulunmuş ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurmuştu.
İstanbul’da da sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son duyurusunda Cumartesi günü İstanbul’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
4 il için yağış uyarısı
Bursa’da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Kırklareli’nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kocaeli’de ise hava parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.