Meteoroloji uyarmıştı... Ve başladı

Edirne’de beklenen sağanak yağış etksini gösterdi. Yollar su altında kaldı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara uyarıda bulunurken. Bazı sürücüler araçlarını bırakarak yola yaya olarak devam etmek zorunda kaldılar.

Meteoroloji yetkilileri uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel ve su baskınları için uyarıda bulunmuş ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurmuştu.

İstanbul’da da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son duyurusunda Cumartesi günü İstanbul’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

4 il için yağış uyarısı

Bursa’da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Kırklareli’nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kocaeli’de ise hava parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.