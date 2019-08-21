Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,716
  • 6,347
  • 274.787
  • 95547.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da Anadolu yakasında yağmur başladı. Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Anadolu yakasını karabulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KARTAL'DA SU BASKINI

Yağan yağmur nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu kapsamda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rusya'da deprem! Ünlü mankeni uyuşturdular, bayılttılar, balkondan attılar!
Yasemin Şefkatli hamile mi?
Çağatay servetine servet katacak
Tolgahan Sayışman'ın oğlu babasının izinde
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
<p>Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden ´bir günl

Kar Yağışı Değil Ölüm Uçuşu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dev tablo görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

İzlanda'da dikkat çeken iklim değişikliği hareketi