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16 Ekim 2020 Cuma 18:37 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı... Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı... Sağanak yağış geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara bölgesinin kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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