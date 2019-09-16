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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan 5, Kars 8, Erzurum 11, Ağrı 13, Erzincan 14 ve Iğdır’da 15 derece.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 26, Iğdır’da 28, Ardahan'da 20, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ağrı’da 27 derece.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle 3,3 en yüksek sıcaklık ise Ağrı Patnos’ta 28,5 derece oldu.

(İHA)

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