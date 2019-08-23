Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre pazar günü yağış ülkenin büyük bir kısmını terk ederek yerini sıcak havaya bırakacak. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu sıcaklıkların artacağı konusunda uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI!
Son hava tahmini verilerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık