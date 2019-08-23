Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu sıcaklıkların artacağı konusunda uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

Son hava tahmini verilerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık