Meteoroloji uyardı! O bölgeler dikkat! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İSTANBUL: 18, Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu.

İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 14 Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 17, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MUĞLA: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

SİVAS: 11, Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 18, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 16, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 7, Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KARS: 11, Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MALATYA: 9, Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 15, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 17, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 17, Az bulutlu ve açık.