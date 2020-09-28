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28 Eylül 2020 Pazartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı... Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'e sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı... Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'e sağanak geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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