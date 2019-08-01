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İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(AA)

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