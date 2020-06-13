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  3. Meteoroloji uyardı... İstanbul'a 'kuvvetli yağış' geliyor!
13 Haziran 2020 Cumartesi 23:34 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı... İstanbul'a 'kuvvetli yağış' geliyor!

Meteoroloji uyardı... İstanbul'a 'kuvvetli yağış' geliyor!

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA'nın aktardığı habere göre, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

Meteoroloji uyardı... İstanbul'a 'kuvvetli yağış' geliyor!
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