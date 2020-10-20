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20 Ekim 2020 Salı 11:14 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Metetorolojiden yapılan son dakika açıklamasında, bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Öğleden itibaren gece saatlerine kadar ise Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde de İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre,  Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da ise öğleden itibaren gece saatlerine kadars ağanak bekleniyor.

 Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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