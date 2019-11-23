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  3. Meteoroloji son dakika bölge bölge uyardı!.. Kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji son dakika bölge bölge uyardı!.. Kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji son dakika bölge bölge uyardı!.. Kuvvetli sağanak geliyor!

Meteorolojiden alınan son verilere göre, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bazı illerimizdeki hava durumu ise şöyle...

İSTANBUL: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR: 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA: 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM: 6°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 16°C

Az bulutlu ve açık


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