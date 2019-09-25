Meteoroloji saat verdi!.. Metrekareye 100 kilogram düşecek!

İstanbul'da yağmur etkili oluyor.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul-Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.

Sokakta bulunan vatandaşların şemsiye ile önlem aldıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki çantalar ile kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle trafikte ise aksama olmadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 2 metrenin altına düştü.

Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Ayrıca olası ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDEKİ HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

İSTANBUL: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ: 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışları bu sabah saatlerinde güney ilçlerinde kuvvetli olması bekleniypr.

MUĞLA: 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA: 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA: 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA: 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ: 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP: 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN: 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT: 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı