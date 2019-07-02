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Meteoroloji paylaştı: Perşembe'ye dikkat

Meteoroloji paylaştı: Perşembe'ye dikkat

Yapılan son tahminlere göre, 4 Temmuz Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde artacak olan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre, 4 Temmuz Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Bazı illerde 4 Temmuz'da beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Şanlıurfa: 41

Aydın: 41

Batman: 40

Manisa: 39

Diyarbakır: 39

Edirne: 38

İzmir: 38

Adıyaman: 38

Kilis: 37

Gaziantep: 37

Siirt: 37

Adana: 34

Ankara: 33

İstanbul: 32

Antalya: 32

Samsun: 30

Trabzon: 27

Erzurum: 27

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