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  3. Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre bugün yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Vatandaşların kuvvetli yağıştan oluşabilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ile Kütahya'nın kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Tokat, Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı çok kuvvetli, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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