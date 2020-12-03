  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
03 Aralık 2020 Perşembe 19:12 | Son Güncelleme:

Meteoroloji duyurdu... Sağanak ve don uyarısı

Meteoroloji duyurdu... Sağanak ve don uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Muğla ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Antalya ve Muğla ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Antalya ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus öngörülüyor.

<p>Peki, yaşananların hukuki boyutu nedir? “Yollu” ifadesi hakarete girer mi? Türkiye A

CHP'de neler yaşanıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Semeru Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 550 kişi tahliye edildi

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.