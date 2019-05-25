Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesine sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice esecek. ,

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 5, Erzurum ile Ardahan'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Ardahan'da 21 ve Erzurum ile Kars'ta 20 derece olması bekleniyor. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

(AA)