Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesine sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesine sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji Doğu Anadolu bölgesine sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu bölgesine sağanak uyarısında bulundu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice esecek. ,

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 5, Erzurum ile Ardahan'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Ardahan'da 21 ve Erzurum ile Kars'ta 20 derece olması bekleniyor. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bir ahırda Hitit dönemine ait olduğu t

Ahırdan Tarih Fışkırdı! 3 Bin 500 Yıllık Hitit Yazıları Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristler yıktı devlet yaptı

Haftanın fotoğrafları (24 Mayıs 2019)