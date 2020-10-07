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07 Ekim 2020 Çarşamba 20:09 | Son Güncelleme:

Meteoroloji bölge bölge uyardı... Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı... Sağanak yağış geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak bekleniyor.

AA'nın aktardığı haberde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi ile İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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