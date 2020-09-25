  • $7,6674
  • 8,916
  • 459.153
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Meteoroloji bölge bölge uyardı... Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
25 Eylül 2020 Cuma 19:27 | Son Güncelleme:

Meteoroloji bölge bölge uyardı... Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!

Meteoroloji bölge bölge uyardı... Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

AA'nın aktardığı habere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

<p>Güç savaşlarının durmak bilmediği Dünya denkleminde Türkiye'nin nerede durduğu ya da nereye yöne

Cep Belgesel: 'Türkiye Ekseni'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adana'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep'te TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.