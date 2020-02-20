Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak, kar, sis, buzlanma...

Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.