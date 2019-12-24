Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise Akdeniz'de fırtına, günün ilk saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralı Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ayrıca İstanbul'da sıcaklıklarda azalacak.

Meteorolojinin 28 Aralık Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.

Meteorolojinin 29 Aralık Pazar günü için hava durumu tahmin haritası.

ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Öte yandan hava durumu değerlendirmelerine göre, Ankara'da da 26 Aralık Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor. Başkentte kar yağışının önümüzdeki hafta salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 26 Aralık Perşembe günü için hava durumu tahmin haritası.

Meteorolojinin 27 Aralık Cuma günü için hava durumu tahmin haritası.