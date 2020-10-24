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24 Ekim 2020 Cumartesi 09:32 | Son Güncelleme:

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak"
İHA

"Hafta sonu hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yer yer bulutlu ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güney doğusu ile Düzce çevrelerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklarda bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İHA'da yer alan habere göre, Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

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