Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde sis, Karadeniz ve Güneydoğu'da havanın açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü ise batı bölgelerde yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

(TRT Haber)