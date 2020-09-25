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25 Eylül 2020 Cuma 10:02 | Son Güncelleme:

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava parçalı bulutlu olacak

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava parçalı bulutlu olacak

Meteoroloji bugün Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu olacağını öngörüyor.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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