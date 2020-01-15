Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8853
  • 6,5556
  • 291.884
  • 121423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji duyurdu! Yağış yok güneş var

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok güneş var

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok güneş var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu


Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
Aybüke Pusat'tan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!
Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamad

Yerli Mini ve Midi Ekskavatörde İhracat Hazırlığı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerine fark attı

İran'da düşürülen uçakla ilgili son dakika gelişmesi! Peş peşe açıklamalar geldi