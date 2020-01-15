Meteoroloji duyurdu! Yağış yok güneş var
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu