Mete Yarar'dan dikkat çeken ifade! '3. Dünya Savaşı yaşıyoruz'

Mete Yarar, “Dünyada 194 ülke var. Bunun 64 tanesi Avrupa kıtasında, diğerleri diğer coğrafyalarda. Çatışma alanı olarak belirlenen alan sayısı tam 42 tane. Yani 194 ülkeden 60'ını çıkarırsanız geriye kalıyor 130. Diğer kalan ülkelerden de 3'te 1'i bir savaş yaşıyor. Adını öyle koyalım. Bugünün coğrafyasına baktığınızda şöyle okumanızı tavsiye ederim: Çok acı bir tabir olacak ama biz aslında bir 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Adını öyle koyalım. Dünya eşi benzeri olmamış bir mezalimin, eşi benzeri olmamış bir sivil katliamının, silahlanmanın ve çatışmanın, ırkçılığın hatta köleliğin yaşandığı bir dönemi yaşıyor. Bazen konuşuruz ya cahiliye dönemi deriz. Dünyanın aklı tutulmuş gibi davranıyor. Aklını kaybetmiş gibi davranıyor. Bizim yaşadıklarımız yalnızca şahsımıza ait değil. Dünyada bir akıl tutulması var ve biz bu akıl tutulmasının karşısında toprak bütünlüğümüzü vatanın bekasını ve kendi içimizdeki nüfuzumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında soruların dinleyicilerden soruların kabul edilmesiyle konferans son buldu.

(İHA)