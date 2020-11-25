Mete Yarar kaç yaşında, nereli? İşte Mete Yarar hayatı ve biyografisi

Mete Yarar, çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri üzerine çekmesiyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. TSK'da görev yaptığı dönem içerisinde güneydoğu ve sınır ötesi operasyonlarında aktif rol oynayan Yarar, Kuzey Irak görevinin ardından 2004 yılında teşkilattaki görevinden ayrılmıştır. Peki, Mete Yarar kaç yaşında, nereli? İşte Mete Yarar hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...



METE YARAR KİMDİR?

1967 yılında dünyaya gelen Mete Yarar aslen Samsunludur.

Kara harp okulundan piyade teğmen olarak mezun olan Mete Yara 20 yıl boyunca silahlı kuvvetlerin birçok birimde görev yapmıştır.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi alan Mete Yarar 2004 yılında emekli olmuştur.

Basın yayın organlarında güvenlik uzmanı sıfatıyla köşe yazarlığı ve programlar yapan Mete Yarar ayrıca özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

Son dönemde yaptığı analizlerde gündeme gelen Mete Yarar 29 Ağustos pazartesi günü silahlı saldırıya uğramıştır.

Mete Yarar, TSK’da görev yaptığı zaman diliminde 10 yılı aşkın bir süre doğu ve güneydoğu’da hizmet etmiş, sınır ötesi operasyonlarda yer almıştır. En son bulunduğu görev de 2003'teki, Türk askerlerinin kafasına çuval geçirilen bölgedeki Kuzey Irak'tır. Mete Yarar bordo bereli bir askerdir. 2004'te ayrılır ayrılmaz dış ticaret yapmaya başladı.

METE YARAR NEREDE ÇALIŞIYOR?

İlk şirketi Irak'la ilgiliydi. Daha sonra kurduğu kendi şirketinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinde risk analizleri hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı. 2004'ten beri özellikle Irak'ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan neredeyse herkese hem uluslararası hem de ulusal şirketlere danışmanlık yaptı. Mete Yarar, özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında danışmanlık yapmaktadır.