Mesut Yılmaz son dakika sağlık durumu nasıl? Eski Başbakan Mesut Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Mesut Yılmaz sağlık durumu son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Mesut Yılmaz tedavisinin kontrolü için hastaneye kontrole gitti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğuna dair paylaşımlarda bulundular. Peki, Mesut Yılmaz son durumu nedir?



MESUT YILMAZ SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Mesut Yılmaz mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin kontrolü için özel bir hastaneye gitmiştir. Hastanede gerekli işlemlerin ardından doktorların tedaviye evinde devam edilmesine uygun görülen Yılmaz şu anda evinde istirahata çekilmiş olup; tedavisine devam etmektedir.

Mesut Yılmaz’ın Başbakanlık dönemindeki basın müşaviri Şükrü Demiryürek, Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ,”Mesut Bey evdeydi. Sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırdık. Şu anda durumu kritik ama hayatta. Gelişmeleri takip ediyoruz “ dedi.

MESUT YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Türk siyasetçi ve eski başbakan Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapan Mesut Yılmaz 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer alan ve Genel Başkan yardımcılığı yapan Yılmaz ilk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.

Mesut Yılmaz 1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan’da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan olmuştur.