Meslektaşını 75 kez bıçaklayarak öldüren doktor: Beni ölümle tehdit etti

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslektaşı Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldüren doktor Yavuz Sümter ilk kez savunma yaptı. İlk bıçak darbesinden sonra ne olduğunu hatırlamadığını söyleyen Sümter, pişman olduğunu belirtti.

AA'da yer alan haberde olay gününe kadar geçen süreçte hastanede korkunç şeyler yaşadığını ve kendisi için önemli olan doktorluk mesleğinin Kaan Erol tarafından psikolojik şiddetle elinden alındığını savundu.

"KÜFÜR EDEREK BENİ ODADAN KOVDU"

"Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı." diyen Sümter, göreve başladığının ikinci günü acilde nöbete yazıldığını, Kaan Erol'un da nöbetçi olduğunu, Erol'un "Ne yaparsan yap." diyerek uyumaya gittiğini, sabaha kadar hastalar geldiğini, telefonunu açmayan Kaan Erol'u doktor odasına gidip uyandırdığını, Erol'un kendisine bağırıp küfür ederek odadan kovduğunu ve hastaları kıdemli asistan gelene kadar beklettiğini öne sürdü.

Kıdemli asistanın kendisine, "Bu kadar hasta neden bekliyor?" diye sorduğunu ve ona durumu anlattığını dile getiren Sümter, şöyle devam etti:



"O da bana, 'Bu adam daha iki günlük, biz siz ilk geldiğinizde böyle mi davrandık?' dedi ve tüm kıdemlilere kızdı. Bu olay nedeniyle Kaan iki saat geç çıkma cezası aldı. Bana, 'bunu asla unutmayacağını ve Baltalimanı'nı bana cehennem edeceğini' söyledi. Kaan, alkol ve uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu içeren bir ilacı kendisine yazdırıyordu. Kullandığı maddeler tavırlarını belirliyordu."

"KAAN VE KEMAL BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Kaan Erol'un kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve attığı her tokadın ruhunda ayrı yaralar açtığını savunan Sümter sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nöbetçi olmasın diye dua ederdim. Üç ay boyunca hasta görmemi engellediler. Devletin beni atadığı hastanede alçı personeli olarak çalışıyordum. Kaan'dan ve Kemal'den hiçbir şey öğrenmedim. Ben daha iki haftalık asistanken amelelik işlerini yaptım. Diğer aylar da böyle devam etti."

Kaan Erol'un 9 Ekim 2019'da hastanede kendisine herkesin içinde bağırıp aşağıladığını, bu olay nedeniyle defalarca intihar girişiminde bulunduğunu da aktaran Sümter, savunmasında şunları söyledi:

"BENDE YANIMDA BIÇAK TAŞIDIM"

"Cuma sabahı onu başhekimin karşısına dikecektim. Gecenin köründe, 'Konuşman lazım.' diye ses duydum, irkildim. Telaşla evin içinde dolaştım. Birden gözüme duvara astığım süs balta çarptı. Bununla Kaan'ı korkutmak istedim. Onu öldürmek niyetim yoktu. Olayda kullanılan bıçak ise güvenlik nedeniyle taşıdığım bıçaktır. Ben yanımda hep bıçak taşıdım."

"İLK DARBEDEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Onu uyandırdıktan sonra tartışmanın başladığını belirten Sümter şunları belirtti:

"Kaan da bana, 'Ben senden kıdemliyim, istediğim gibi seni rezil ederim.' dedi. Ona, 'çarşamba günü ettiği lafları' sordum, o da bana, 'Erkeklik taslamaya mı geldin?' dedi. Bu noktadan sonra kontrol kalmadı bende. Odada birbirimize küfürleşmeye başladık. Üstüme saldırdı, beni boğmaya çalıştı. Kolunun arasından kurtuldum. Baltayla caydırma düşüncesi aklımdan gitti. Çantama koştum. Bıçak vardı. Kaan bana, 'Sende onu kullanacak cesaret var mı?' dedi. Tek elimle karşılık verdim, diğerinde bıçak vardı. Benim gözümden gözlük fırladı. Bir yandan Kaan'a saldırıyor etrafı da görmüyordum. Yere düştüm. Yerdeyken Kaan üzerime çullandı. Bıçak olan elimi kurtardığım gibi vurdum."