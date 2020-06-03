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  3. Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:29 | Son Güncelleme:

Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman" Bakan Selçuk açıkladı!

Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman? Son dakika bilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mesleki yeterlilik sınav tarihlerini duyurdu. İşte detaylar...

Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman? Gelen son dakika bilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik sınav tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor.


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