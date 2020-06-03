Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

Mesleki yeterlilik sınavı ne zaman? Gelen son dakika bilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik sınav tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

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