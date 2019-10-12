Meskun mahal ne demek? Resulayn meskun mahal nedir?

Meskun mahal ne demek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi. Bu haberden sonra Meskun mahal ne demek? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MESKUN MAHAL NE DEMEK?

İnsan oturan, şeneltilmiş (yer).

Dünyanın insanlarla meskun olan sadece dörtte bir kısmı.

Yurt edinilmiş (yer).

TDK'ya göre Meskun mahal: Yerleşim merkezi (yeri).

Meskun mahalde hızlı araba kullanmak suçtur!

Meskun kılmak: Şeneltmek.