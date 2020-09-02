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  3. Mesajlar ortaya çıktı... Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
02 Eylül 2020 Çarşamba 19:32 | Son Güncelleme:

Mesajlar ortaya çıktı... Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu

Mesajlar ortaya çıktı... Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
DHA

Mersin'de yaşayan genç bir kız eski erkek arkadaşının gizli çekilmiş görüntüleriyle şantaj yapıp cinsel saldırıda bulunduğunu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tecavüze uğradığını öne genç kız cinsel yolla bulaşan HPV virüsü kaptığını söyledi. Genç kız ve eski erkek arkadaşı arasındaki şantaj içerikli mesajlar ortaya çıktı.

Mersin'de yaşayan N.P. (18), eski erkek arkadaşı H..G.'nin (23) gizlice çektiği görüntüleriyle şantaj yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. N.P., "Bugüne kadar korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan N.P., geçen yıl şubat ayında H.G. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptığı H.G.'den ayrılmak isteyince de hayatının şokunu yaşadı. İddiasına göre ilişkiyi bitirmek istemeyen H.G., genç kıza, gizlice çektiği görüntüler ile şantaj yapmaya başladı. Ayrıca içeceğine uyku ilacı katıp, cinsel saldırıda bulundu. Geçen haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunan ve 1 yıldır cinsel yolla bulaşan HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) ile mücadele ettiğini söyleyen N.P., "H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek, tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek, şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak, tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

'ARTIK SUSMAK İSTEMİYORUM'

H.G.'nin gerekli cezayı almasını isteyen N.P., "Bugüne kadar hep korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararı verildi ama fayda etmiyor. Ailesi, arkadaşları her gün arayarak, mesaj atarak tehdit ediyor" dedi.

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