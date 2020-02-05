Mesafe 800 metreye kadar düştü... TSK teyakkuzda

Suriye Ordusu'nun, İdlib'de Mehmetçik'e saldırmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Gün boyunca rejim hedeflerini vuran Mehmetçik saldırılara cevap verdi. TSK, M4-M5 otoyollarının kesişme noktası olan Serakib'in farklı noktasında geçici üsler kurdu. Bölgeye askeri sevkiyat da devam etti. Rusya'nın desteğiyle rejimin Serakib önlerine ulaşması ve İdlib şehir merkezine yaklaşması üzerine bölgede bulunan Türk askerleri ve zırhlıları gece yarısı M5 ve M4 otoyollarının güvenliğini sağlamak için tekrar harekete geçti. Esed rejimi unsurları ve TSK unsurları arasında mesafe 800 metreye kadar düştü. Serakib'i çevreleyen Ternebe ve Neyrab köyleri gün içerisinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Esed rejimi ve destekçilerinin kontrolüne girdi. Türk tankları gece boyunca gelebilecek tehditleri bertaraf etmek için devriye attı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERILİYOR

Bölgeye sevkiyata devam eden TSK, gözlem noktalarına ve Serakib bölgesine yığınak yapmaya devam ediyor. Öncelikle bölgedeki gözlem noktalarının ve Mehmetçiğin güvenliğini sağlamak için harekat eden TSK, gözlem noktalarına yapılan taciz atışlarını ve tehditlere misliyle karşılık veriyor. Mehmetçiğin can güvenliğini sağlamak için bölgeye destek kuvvet gönderilmeye devam ediliyor. Halep kırsalında ve İdlib'de bulunan Milli Ordu unsurları da harekete geçti. Halep'in kuzeyinde ve güney batısında konuşlanan Milli Ordu askerleri ile Rejim ordusu arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Mehmetçiğe, Milli Ordu da destek veriyor.

BİR HAFTADA 151 BİN SİVİL

Suriye'de Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle 40 bini son iki günde olmak üzere bir haftada 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 692 bine ulaştı. Suriye Ordusu, İdlib şehir merkezine 8 kilometre uzaklığında bulunuyor. Rejimin, şehir merkezine saldırması durumunda yarım milyon insanın aynı anda göç etmesinden ve insanı bir trajedi yaşanmasından endişe ediliyor. İdlib şehir merkezinde yaşayan yüzbinlerce insan göç etmek için hazırlanıyor.

(Sabah)