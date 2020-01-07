Mersin'den son dakika tatil haberi geldi! 7 Ocak Salı Mersin'de okullar tatil mi?

7 Ocak Salı Mersin’de okullar tatil mi? sorusu olumsuz hava şartları nedeniyle aratılmaya başladı. Şiddetli yağmur, rüzgar ve kar yağışları yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji tedbirler alınması konusunda vatandaşlara ve yetkililere uyarılarda bulundu. Mersin’de okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin kırsal kesimlerinde bulunan Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli, Karayakup mahallerindeki ilk ve ortaokullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Sağlık Meslek Lisesi'nde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MERSİN'İN ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çamlıyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçede genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.