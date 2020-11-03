Mersin'de yarasa paniği: Tarsus'ta Brezilya yarasasına rastlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa vatandaşlara panik yaşattı. Genellikle Brezilya’da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen vampir yarasa koruma altına alındı.

Tarsus Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı.

Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya’da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.