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  3. Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi gözaltında

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi gözaltında

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi gözaltında

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 735 gram esrar, 23 adet extacy uyuşturucu hap, 115 adet captagon uyuşturucu hap, 27 gram bonzai, 5 kök kenevir, 1.26 gram eroin, 1 adet Iyrica hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 2 aranan şahıs da yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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