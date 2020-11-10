  • $8,2384
  • 9,7539
  • 499.658
  • 1235.41
10 Kasım 2020 Salı 11:10 | Son Güncelleme:

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mersin'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilere yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, bir ev ve tırda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

<br>

ABD - Çin Ticaret Savaşları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları

Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.