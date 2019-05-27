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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11

Mersin'de traktör devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Mersin'de traktör devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, römorkunda yolcuların bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Yılmaz (36) yönetimindeki 33 UK 178 plakalı, römorkunda aile yakınları ile bahçelerinden topladıkları kayısı bulunan traktör, Aşağıköselerli Mahallesi'nde yokuşu çıkarken devrildi.

Kazada, römorkun altında kalan Arda Kaan Keskin (8) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücünün yanı sıra Ali Eren (3), Ayşe (30) ve İbrahim Keskin (35) ile Ali (9), Hamza (4), Safiye (30), Ali (62) ve Havva Yılmaz (64) ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yokuş çıkıldığı sırada aracın geri gitmesi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın yaşandığı iddia edildi.

(AA)

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