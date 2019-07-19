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  3. Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi Mersin'de tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı. 
 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 
 
PKK/YPG dağ kadrosunda olan ve saldırı amacıyla Türkiye'ye girdiği belirlenen Sait D. yakalandı.
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sait D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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