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Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla, örgütün gençlik yapılanması YPS içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 11 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel dokuman ve dijital malzeme ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA


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