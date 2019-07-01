Mersin'de metil alkol bir haftada 4 can aldı, 10 kişi hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, ‘metil alkol zehirlenmesi’ şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Toros Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 65 yaşındaki Mehmet A. ve 58 yaşındaki Ünsal D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sputnik News)