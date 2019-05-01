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  3. Mersin'de kayıp gencin cesedi bulundu

Mersin'de kayıp gencin cesedi bulundu

Mersin'de kayıp gencin cesedi bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 gündür haber alınamadığı iddia edilen Fatih Tuğrul'un (19) ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekiplerinin ve aile üyelerinin arama çalışması başlattığı Tuğrul'un cesedi, ilçede Ören Mahallesindeki TOKİ evleri civarında bulundu.

Tuğrul'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(AA)

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