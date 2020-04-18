Mersin'de belediyenin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı iddiasına yalanlama geldi...

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna yapılan "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır." şeklindeki açıklamalar ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili olarak basın duyurusu yayınladı.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Mersin Valiliği'nin, yayınladığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Büyükşehir Belediyesince kamuoyuna yapılan "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır." şeklindeki açıklamalar ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili olarak:

İlimizde başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlarımızın başkanlığında yerel yönetimler Fırıncılar Odası ve muhtarların katıldığı toplantıda birlikte karar alınarak organize edilmiştir.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bilgilendirilmiş ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında toplanan koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek'ten ilgililer katılmış ve ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinin ilgili Genel Sekreteri, Vali Yardımcımızı arayarak konuyu sormuş Vali Yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir.

Bu anlamda bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda üzüntümüz şudur ki her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."