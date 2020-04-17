Mersinde 2 dolandırıcı 243 bin liralık vurgun yapacakken suçüstü yakalandı

Silifke ilçesinde yaşayan H.Ö.'yü telefonla arayan 2 kişi kendilerini savcı olarak tanıtıp, isimlerinin Ankara'da kuyumcu soygununa karıştığını, gizli bir operasyon yapacaklarını söyleyerek ziynet eşyaları ile nakit para istedi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin B.Y. ve A.A. olduğunu belirledi. Önlem alan ekipler, H.Ö.'den 243 bin 150 lira değerindeki ziynet eşyası ile 34 bin 500 lirayı almaya gelen şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerde B.Y. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA