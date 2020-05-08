Mersin Millet Bahçesi Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak

Mersin’de yaklaşık 140 dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan ve Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan ‘Mersin Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar, korona virüs salgınına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen projede, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak. 140 dönümlük arazi üzerinde, 41 milyon lira maliyetle inşa edilen projede çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, ’Mersin Millet Bahçesi’nin planlandığı gibi 29 Ekim tarihinde halkın kullanımına açılacağı bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da üç etaptan oluşan projenin, yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı üzerindeki bölümünden incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Gültak, korona virüs salgınına rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiği bilgisini verdi. Altyapı çalışmalarının bayram sonunda biteceğini söyleyen Gültak, "Daha sonra üst yapı çalışmalarına geçilecek ve bir ay sonra burada çok daha farklı şeyler göreceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Lütfe Elvan bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Mersin’de bir ilk gerçekleşiyor. Mersin’in ve Mersinlinin hava alacağı, toplamda 140 dönümlük Millet Bahçesini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının bir çok şeyi aksattığını hatırlatan Gültak, "Ancak biz Millet Bahçesi projesi üzerinde çok sıkı duruyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmaz üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte hepimiz hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Çalışmalarda bir aksama olmayacak. Bütün bu etaplar hepsi inşallah 29 Ekim’de tamamlanacak ve hizmete açılacak. İnşallah hep birlikte 29 Ekim’de Mersinlilerin hava alacağı, rahatlayacağı, psikolojisini düzelteceği, yürüyüş yapacağı Millet Bahçesi planlandığı tarihte hizmete girecek. Biz korona viris salgınına rağmen, her türlü sıkıntıya rağmen projeyi durdurmadık, devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse 29 Ekim tarihine yetişecek" ifadelerini kullandı.

Projenin 140 dönümlük alanı kapsayacak şekilde üç etaptan oluştuğunu kaydeden Gültak, "Kışlanın içerisinde Abdulhamit Han’dan kalma bir karakol var. İnşallah o karakolda ayağa kalkacak ve büyük ihtimalle İl Kültür Müdürlüğü de oraya gelecek. Dolayısıyla doğamıza, çevremize sahip çıktığımız gibi tarihimize de sahip çıkmış olacağız" diye konuştu.

İHA