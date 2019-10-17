Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8909
  • 6,554
  • 282.069
  • 93379.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre , FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıllar sonra konuştu: O dönem çok incitildim
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!
Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'
Alina Boz'dan evlilik açıklaması

Resulayn’da terör örgütüne ait mühimmat deposu vuruldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

YPG-PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü