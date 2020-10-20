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20 Ekim 2020 Salı 21:37 | Son Güncelleme:

Mersin Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

Son Dakika Haberleri.. Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

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