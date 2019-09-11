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  3. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in koruma aracı kaza yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in koruma aracı kaza yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in koruma aracı kaza yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

 Mersin'den Ankara'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki Mustafa Bereli (45) idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy'un kullandığı 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Belediye Başkanı Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, Başkan Seçer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti nedeniyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

AA

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