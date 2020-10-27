Mersin Anamur'da orman yangını: 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya Karayolu kapatıldı

Mersin Anamur'un kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30'da çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre, 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya Karayolu kapatıldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

ALEVLER EVLERİ TEHDİT EDİYOR

Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.