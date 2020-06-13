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  3. LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı
13 Haziran 2020 Cumartesi 09:45 | Son Güncelleme:

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Son Dakika Haberleri.. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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Merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı
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