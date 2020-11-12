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  • Merkez Bankası: Yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak
12 Kasım 2020 Perşembe 11:23 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası: Yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak

Merkez Bankası: Yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) isimli yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) isimli yeni anlık ödeme sistemi 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama olarak hizmete alınacak. Buna göre tüketiciler farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecekler.

Merkez Bankası yeni bir ödeme sisteminin pilot uygulamasını 18 Aralık'ta başlatacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre,

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (fonların anlık ve sürekli transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir. FAST sisteminin, 18 aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir" denildi.

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